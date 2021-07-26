"Різниця між командою Луїша Каштру і командою Роберто Де Дзербі у першу чергу, в розташуванні гравців. У тому, як м'яч контролюють крайні захисники, які у Де Дзербі розташовуються ближче до центру для створення чисельної більшості в атаці.

Шахтар – Інгулець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У Шахтаря стало більше руху вперед, хоча гра в дрібний пас залишилася. Раніше "гірники" розігрували м'яч до вірного, а зараз ризикують, роблять передачі за спину захисникам, вбігають у штрафний майданчик, той же Додо, наприклад. Так, поки що є брак, але це з часом пройде. Повна картина, думаю, складеться трохи пізніше, подивимося", – сказав Санжар у коментарі Footboom.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Шахтар на власному полі не без проблем здолав Інгулець 2:1 – голами відзначились Траоре і Патрік.

Шахтар – Інгулець: Де Дзербі оцінив гру новачків, проаналізував причини пропущеного м'яча та низької реалізації