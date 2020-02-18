Санжар підсумував тренувальні збори Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився думками щодо зимових тренувальних зборів.

"На мій погляд, цей закордонний етап підготовки "зелено-білі" можуть записати собі в актив. Ми тренувалися у відмінних умовах, що дозволило уникнути травм, провели перевірку боєм з гідними спаринг-партнерами, визначилися з новачками, переглянули найближчий резерв.

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Знаєте, для мене було важливо побачити в справі усіх, хто був на зборі футболістів, а результат не мав особливого значення. До якого зі спарингів мав найменше претензій до підопічних? Я задоволений тим, як вони діяли в першому таймі заключного спарингу з брестським Динамо.

Прикро тільки, що після перерви гравці не помітили змін в настрої суперника, який різко додав, і не втримали переваги в рахунку. Але нічого страшного, це теж цінний досвід", – поділився Санжар в коментарі Команда№1.

Додамо, що Карпати офіційно відновлять сезон матчем проти СК Дніпро-1. Поєдинок запланований на 23 лютого, початок о 14:00

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