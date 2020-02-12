Санжар оцінив рівень новачків Карпат після спарингу з данським Кеге

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував контрольний поєдинок проти Кеге (3:3).

"Мені сподобався наш суперник, адже Кеге дуже вдало нас пресингував. Було багато боротьби та був присутній високий темп. Саму гру можна поділити на два тайми. У першому ми пропустили гол зі стандарту, згодом відігрались. Ми більше володіли м’ячем, теж пресингували суперника, мали свої нагоди, але перша половина зустрічі була рівною. По перерві було зроблено чимало замін, я надав змогу зіграти фактично усім хлопцям.

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Радий, що зумів відзначитись юний Юрій Тлумак. Також відзначу Володимира Танчика, який забив гол та віддав гольову передачу. Вдало зіграв і Антон Каніболоцький, він не раз виручив команду у цьому матчі та ще й відбив удар з пенальті.

Три пропущені м’ячі – це не втрата концентрації. Це неправильні індивідуальні та командні дії захисту. Ми припустились певних помилок, за що і поплатились. Якби діяли інакше, то цих моментів було легко уникнути. Однак це великий досвід, який отримують хлопці. У нас багато молодих футболістів, тому без помилок бути не може. Ми детально аналізуємо та розбираємо нашу гру, кожну помилку, і лише так ми зможемо рухатись вперед", – поділився Санжар в коментарі прес-службі Карпат.

Нагадаємо, "леви" розписали надрезультативну нічию з Кеге (3:3) в рамках контрольного поєдинку.

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