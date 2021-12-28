Санжар окреслив умови для свого повернення до тренерської роботи
Екс-тренер Карпат та Олімпіка Роман Санжар відкритий для пропозицій щодо відновлення кар'єри.
"Важко сказати – подивимось. Мені дзвонять, ми спілкуємось з агентами, клубами. Звісно, кожен тренер, який у відпустці, завжди хоче якомога швидше повернутись до роботи. А коли це станеться, побачимо. Є різні розмови, але конкретно говорити зараз не хочу.
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Мене цікавить більше амбіційний проект, в якому можна розвиватись самому, як тренеру, та розуміти, що ти будеш корисним цьому клубу. Головне – розуміти куди ти йдеш, яка в команді атмосфера та ситуація", – пояснив Санжар в інтерв'ю Брутальному футболу.
Нагадаємо, останнім місцем роботи 41-річного фахівця були кризові Карпати, які він покинув у липні.
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