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Санжар офіційно покинув Карпати

19:12 - Читать на русском
Санжар офіційно покинув Карпати
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Львівські Карпати оголосили про розрив контракту з наставником команди Романом Санжаром. Співвласник "зелено-білих" Олег Смалійчук тепло попрощався з уже колишнім тренером.

"Сьогодні, коли Карпати за підсумками сезону понизились у класі, наші дороги розходяться, але майбутнє переповнене несподіванок.

Народна команда Карпати може з'явитись у Другій лізі

За підсумками цього етапу можу лише подякувати Роману Санжару і його тренерському штабу. Подякувати за фанатичну впертість і прагнення підняти команду з дна, за стійкість, терпіння, мужність, наполегливу роботу з молоддю і готовність попри всі наявні проблеми працювати з командою до кінця.

Ці якості багато чого вартують у футболі, і заслуговують на максимальну повагу. Саме у важкій хвилині стає зрозуміло – хто є хто. За нетривалий час нашого знайомства почав поважати Романа за людські якості та професіоналізм, тож від щирого серця бажаю тренеру подальших успіхів і прогресу", – наводить слова співвласника Карпат Олега Смалійчука офіційний сайт "левів".

Нагадаємо, Санжар очолив Карпати вже впродовж сезону, замінивши Олександра Чижевського. Під його керівництвом львів'яни здобули лише одну перемогу, але навіть не зуміли завершити чемпіонат. За дві неявки без поважних причин УПЛ прийняла рішення достроково зняти команду з чемпіонату.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу

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