Санжар: Не в моїй компетенції давати оцінку роботі керівництва Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився думками щодо перспектив команди на тлі фінансових проблем.

"Руки ми не опускаємо. Хоча після січневих кадрових втрат Карпати стали ще молодшими.

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Не в моїй компетенції давати оцінку роботі клубного керівництва, але воно докладає зусиль, щоб швидше ліквідувати заборгованості. Від цього буде дуже багато залежати. Що стосується безпосередньо моїх підопічних, то тішить, що у них горять очі, вони рвуться в бій", – підкреслив Санжар у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, що наразі Карпати посідають останнє місце УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році "зелено-білі" зіграють 22 лютого проти СК Дніпро-1.

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