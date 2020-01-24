toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ХАЙДУК ТРАНСФЕРИ МИКОЛА МАТВІЄНКО КАРПАТИ

Санжар: Не в моїй компетенції давати оцінку роботі керівництва Карпат

21:18 355 Читать на русском
Санжар: Не в моїй компетенції давати оцінку роботі керівництва Карпат
Роман Санжар / Сайт Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився думками щодо перспектив команди на тлі фінансових проблем.

"Руки ми не опускаємо. Хоча після січневих кадрових втрат Карпати стали ще молодшими.

Козловський зареєстрував у Львівській міській раді ухвалу про допомогу Карпатам – клуб може фінансуватися з бюджету

Не в моїй компетенції давати оцінку роботі клубного керівництва, але воно докладає зусиль, щоб швидше ліквідувати заборгованості. Від цього буде дуже багато залежати. Що стосується безпосередньо моїх підопічних, то тішить, що у них горять очі, вони рвуться в бій", – підкреслив Санжар у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, що наразі Карпати посідають останнє місце УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році "зелено-білі" зіграють 22 лютого проти СК Дніпро-1.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

blog_ava
Динамо – Хайдук: перша поразка в 2020 році заслужена – провальна гра, дивні тренерські рішення, "вижив" мало хто з киян
22:00
8114
Теги
Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
27
хв
Еспаньйол
14:00
Атлетік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук