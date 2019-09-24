Санжар назвав причину поразки Карпат від СК Дніпро-1

Головний тренер Карпати Роман Санжар поділився очікуваннями від матчу 1/16 фіналу Кубка України проти Інгульця та прокоментував поразку від СК Дніпро-1 в матчі 8-го туру УПЛ.

"Насправді знайомство з командою та з кожним гравцем ще триває. З точки зору результату, я не зовсім задоволений, тому що ми один поєдинок виграли, а в іншому зазнали поразки. Але я бачу позитивні моменти у грі, задоволений тим, як хлопці працюють на тренуваннях, адже помітно, що у них є бажання та самовіддача.

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З чим пов'язана поразка від СК Дніпро-1? Із втратою ключових гравців. Саме тому нам довелось на позицію опорного півзахисника ставити Сергія Вакуленка, а правого хавбека грав Володимир Якімець. Вважаю, що ми зіграли не на своєму максимумі, проте у другому таймі ми виглядали набагато краще, ніж у першій половині зустрічі.

Але знову ж таки – тут справа у психології. Ми в другому матчі поспіль додали після перерви, поступаючись при цьому в рахунку. Вважаю, що команда рухається у правильному напрямку, але потрібно більше часу, щоб змінити стиль гри.

Інгулець – хороша команда, в її складі чимало гравців, які виступали у Прем’єр-лізі. Також відзначу головного тренера Сергія Лавриненка, який любить грати в атакувальний футбол. Добре знайомий з манерою гри його команд, ми не раз з ним зустрічались у матчах, коли він ще тренував Зірку", – розповів Санжар в інтерв'ю офіційному сайту Карпат.

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