Санжар: Нам бракує трьох футболістів групи атаки

Німеччина — 12:00 896
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Прев'ю Бундесліги 2018/19: найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон та перспективи Коноплянки
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"РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти ЗоріЛіга Європи — 11:26 2876
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Гол Ярмоленка у ворота Аугсбурга увійшов в десятку найкращих голів сезону БорусіїНімеччина — 10:58 659
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Двоюрідний брат власника Манчестер Сіті намагався купити Ліверпуль за 2 млрд фунтівАнглія — 09:54 617
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Маліновський відзначився асистом за Генк у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 08:50 434
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