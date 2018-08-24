Санжар: Нам бракує трьох футболістів групи атаки

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар розповів про кадрову ситуацію в команді.

"Будемо переглядати більше футболістів групи атаки. Це і вінгери, і нападники, і відтягнуті нападники. Нам не вистачає трохи попереду, так що будемо переглядати ще гравців групи атаки. Потрібно десь трьох футболістів, я б хотів їх бачити в нашій команді.

Санжар: Терпіння – це головний фактор у матчах з Шахтарем

Нам не вистачає в завершальній стадії ключової передачі. Роботи один в один, обіграшу, нестандартних дій саме в кінці матчу нам не вистачає. Все інше: самовіддача, ігрова дисципліна – це все присутнє, але хотілося б бачити більше майстерності в завершальній фазі", – сказав Санжар в ефірі телеканалу "Футбол 1".