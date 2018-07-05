Санжар: Майбутній сезон УПЛ буде більш рівним та непередбачуваним

Наставник Олімпіка Роман Санжар розповів про підготовку команди до нового сезону, а також поділився думками щодо конкуренції у наступному сезоні УПЛ.

"Нам дійсно як і раніше потрібно будувати команду. Рік тому ми її частково побудували, був колектив. У першому колі ми досить вдало виступили, але в зимове міжсезоння знову пішло багато хлопців. Тому на сьогоднішній день цей процес в своєму розвитку.

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Сьогодні в нашій команді багато хлопців на перегляді, деяких ми вже підписали. Добре, що приїхали сюди, на базу Металіста (Олімпік готується до нового сезону на базі харків'ян – прим. Футбол 24). Тут є всі умови – поля, тренажерні зали, сауни, все для відновлення. Сподіваємося продуктивно попрацювати, переглянути новачків і підготуватися до чемпіонату.

В будь-якому випадку, ми налаштовуємося на те, що у нас буде боєздатний колектив і ми поборемося за найвищі завдання.

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Гадаю, чемпіонат буде більш рівним. Карпати підтягнулися, в Олександрії відбулись зміни. Плюс, яким буде Арсенал, Чорноморець, поки що невідомо. Проте, на мою думку, майбутній чемпіонат буде більш рівним та непередбачуваним. За винятком Шахтаря та Динамо, кожен може обіграти кожного", – цитує Санжара офіційний сайт Олімпіка.