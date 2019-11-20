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Санжар: Матч з Олімпіком – шанс для Карпат набрати очки

17:41 72 Читать на русском
Санжар: Матч з Олімпіком – шанс для Карпат набрати очки
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився очікуваннями від майбутнього матчу 15-го туру УПЛ проти Олімпіка.

 

"Не варто приховувати того факту, що поєдинок буде принциповим для обох команд і для мене, зокрема. Справа навіть не у тому, хто буде нашим суперником. Важливо те, що до завершення року залишилося лише чотири тури. В рамках найближчого туру до Львова приїде Олімпік, і для Карпат це шанс здобути три очки. Вони нам дуже необхідні.

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Думаю, що з приходом Вісенте Гомеса Олімпік справді змінився на краще. Робота Вісенте Гомеса приносить результат, про це всі говорять. Як на мене, Олімпік не випадково набрав ці очки, піднявся у турнірній таблиці і виглядає потужним суперником. На нас очікує непростий двобій", – поділився Санжар в коментарі офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, матч Карпати – Олімпік відбудеться 24 листопада, початок гри о 14:00.

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Карпати - Олімпік Карпати Карпати Олімпік Олімпік Роман Санжар Роман Санжар Вісенте Гомес Вісенте Гомес
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