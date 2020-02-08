Санжар: Карпатам потрібно доукомплектуватися

Головний тренер львівських Карпат Роман Санжар прокоментував перемогу "левів" над узбецьким Металургом.

"Сьогодні матч проходив за складних погодних умов. Сильний вітер дуже дошкуляв футболістам і не сприяв комбінаційній грі. На перший план вийшли бійцівські якості. Попри це, ми контролювали м‘яч, створювали моменти, демонстрували командну взаємодію. Не можу сказати, що на даний момент усім задоволений. Мали місце помилки тактичні, командні та індивідуальні. Карпати виграли, тому результат для нас задовільний.

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Багато емоцій? Ми в Туреччині уже тривалий час, це дається взнаки. На сусідньому полі в іншому матчі теж не обійшлося без штовханини. До того ж погодні умови сприяли цьому: багато боротьби і контактів. Це не дуже добре, проте на зборах таке трапляється.

На даний момент ми зробили велику роботу, команда додає. Разом з тим, бачу, що ми ще не повністю готові до сезону. Нам потрібно доукомплектуватися, продовжувати працювати та набирати максимальні кондиції. Попереду у нас ще тиждень – не сумніваюся, що ми вийдемо на свій рівень", – цитує Санжара прес-служба Карпат.

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