Санжар: До ультиматумів не дійшло – все вирішилось у формі цивілізованого спілкування

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про підготовку своєї команди до рестарту сезону в УПЛ.

"Відсутність конкретики щодо рестарту УПЛ жодним чином не коригує план підготовки команди. В обох варіантах необхідно в деяких аспектах форсувати підготовку. Сказав би навіть, що відновлення сезону 6-го червня для Карпат було б більш прийнятним, адже наша команда чи не найпізніше серед учасників УПЛ відновила тренування після виходу з карантину. В нашому випадку додатковий тиждень підготовки точно не буде зайвим.

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Щодо кадрової ситуації – не приступив до тренувань наразі наш капітан, Дмитро Кльоц. Важко назвати точні терміни його повернення в обойму, але хочеться бути оптимістом – якщо відновлення проходитиме ефективно, до поєдинку з СК Дніпро-1 сподіваємось бачити Дмитра в основній обоймі.

Перед поверненням з карантину до роботи у нас накопичилось чимало серйозних питань, але вирішувались вони аж ніяк не в ультимативній формі, а у формі цивілізованого спілкування. Конструктивно шукали вихід із ситуації, і знайшли його, не вдаючись до жодних так званих "ультиматумів". Ситуація стабілізується, тож запевняю – наші думки зосереджені виключно на робочому процесі та якісній підготовці до відновлення чемпіонату", – цитує Санжара офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Карпати після 24 турів посідають останню сходинку турнірної таблиці, набравши 14 очок.

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