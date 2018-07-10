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Санжар: Будемо працювати, поки не закриється трансферне вікно

13:09 169 Читать на русском
Санжар: Будемо працювати, поки не закриється трансферне вікно
Роман Санжар / Фото з соцмереж

Наставник Олімпіка Роман Санжар розповів про підготовку команди до наступного сезону УПЛ.

"У нас мало часу – до старту сезону менше двох тижнів. А нам ще треба доукомплектуватися, переглянути новачків, награти нові схеми.

За попереднім планом, до матчу з Чорноморцем ми повинні були сформувати склад на 90%, але вже сьогодні видно, що, мабуть, не встигнемо. Тому будемо працювати, поки не закриється трансферне вікно.

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Рівень новачків? Спаринги не дають реальної інформації, на що здатний футболіст, з яким ти раніше не працював. Що можна подивитися в неофіційних поєдинках? Наскільки гравці готові фізично, тактично, технічно", – цитує Санжара офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, перший матч нового сезону УПЛ Олімпік проведе 23 червня проти Чорноморця.

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Україна1 тур

Чорноморець - Олімпік: Понеділок 23 липня 2018

Чорноморець
до матчу
13
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15
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Олімпік
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