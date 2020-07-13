Санжар – про майбутнє Карпат: Очікую на розмову зі Смалійчуком

Головний тренер Карпат Роман Санжар пролив світло на ситуацію в команді після виключення з УПЛ.

"У нас ще не було розмови з Смалійчуком. Ми всі перебуваємо в підвішеному стані, в очікуванні. Чекаємо, що має відбутися ця розмова, під час якої нам прояснять, яка у нас ситуація, яке майбутнє, тоді буде все зрозуміло.

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Чи маємо уяву, де виступатимемо в наступному сезоні? Абсолютно ні. Складно тренуватися, коли немає матчів. Коли ти просто тренуєшся. Але незважаючи на це, молоді футболісти повинні тренуватися, щоб завтра бути сильнішими, розвиватися і бути конкурентоспроможними в майбутньому", – наводить слова Санжара Футбол News.

Нагадаємо, Карпати офіційно виключили з УПЛ через неявку на 2 поспіль поєдинки з Маріуполем.

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