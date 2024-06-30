Віллі Саньйоль – представник світлого покоління французьких гравців. Низка колишніх партнерів по збірній Франції розпочали тренерську карʼєру, але не всім вдалося увійти в історію. Саньйолю свої глави допомагає писати його досвід, який не завжди був приємним.

Виграв безліч трофеїв з Баварією, ледь не став чемпіоном світу і тримав образу на Зідана

Саньйоль ніколи не вважався геніальним гравцем, як Зідан чи Платіні. Навпаки, його частіше критикували за його "дерев'яність". Відсутність неймовірної техніки він компенсував працездатністю, відданістю, саможертвою і палаючи бажанням виходити на поле. Саме ці чесноти привели Віллі до тріумфу на клубному рівні.

Кроки у футболі француз розпочав робити пізно. Лише в 13 років Саньйоль потрапив до академії Сент-Етьєна. У навчальному центрі вирішили перемістити його на фланг у захист і виявилося, що найкращі якості Віллі проявлялися саме там. Нехай він не блищав результативністю, але відрізнявся працьовитістю. Надовго в рідному Сент-Етьєні він не затримався і перейшов у Монако, де його тренером став Клод Пюель. З відповідним тренером Саньйоль почав прогресувати і виграв перші трофеї. У сезоні 1999/00 монегаски здобули титул чемпіона Франції, а Віллі отримав шанс заграти в топ-клубі.

У складі мюнхенців француз досить швидко адаптувався, оскільки в Баварії вже був Лізаразю і цей процес полегшив завдання 23-річному земляку. У Німеччині все розвивалося досить швидко. Саньйоль зумів завоювати місце в основі і почав приносити користь своїй команді. Віллі зібрав елітну колекцію трофеїв з Баварією: пʼять титулів чемпіона Німеччини, чотири Кубки Німеччини, трофей Ліги чемпіонів у сезоні 2000/01 та Міжконтинентальний кубок. Пригода з мюнхенцями закінчилась болісно. Саньйоль отримав у 2008 році травму і пропустив майже весь рік. А потім взагалі повісив бутси на цвях.

Саньйоль та Рауль / фото: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

За збірну Франції Віллі дебютував вже тоді, коли Зідан і Ко стали легендами французького футболу, вигравши поспіль чемпіонат світу і чемпіонат Європи. Гра за національну команду припала на той період, коли у Les Bleus почалась чорна смуга. У 2002-му на ЧС був повний провал, на Євро-2004 змогли дійти до 1/4 фіналу. А ось на ЧС-2006 у Віллі була можливість здобути титул, але все, на думку француза, зіпсував Зідан, коли став героєм сумнозвісного епізоду з Матерацці. У серії пенальті з Італією Саньйоль бив четвертим і не схибив, а партнери підвели. Але найбільша образа у Віллі була на Зінедіна Зідана.

"Ви заходите в роздягальню, команда програла і є людина, яка щось каже та перепрошує. Ви не чуєте цього, ви розчаровані, ви у своєму світі. У той момент я не хотів приймати вибачення Зідана, я не хотів розмовляти з ним. Мені довелося піти у ванну та викурити 250 цигарок за десять хвилин. Після того я пішов", – пригадував француз.

Саньйоль і Зідан не розмовляли два роки. Це залишило слід на все життя. Два чоловіки примирилися лише через жінку Віллі. Вона попросила запросити Зінедіна на весілля. Хоч Зідан і пропустив радісну подію, він зʼявився наступного дня, щоб привітати молодят. Саме так вони почали свої взаємини з чистого аркуша.

Саньйоль і Зідан у збірній Франції / фото: DANIEL GARCIA/AFP via Getty Images

Грузія – перший великий успіх у тренерській карʼєрі. Хоча Саньйоль так не думає

У 2013-му Віллі став головним тренером збірної Франції-U21 – за рік жодного разу з нею не програв. Було сім перемог у дев'яти матчах із найпотужнішою різницею – 29:6. Там він працював з Антоні Марсьялем, Люкою Дінем, Флоріаном Товеном та іншими топами.

На тлі таких результатів Саньйоля швидко забрав Бордо – бачили в ньому одного з найперспективніших французьких тренерів нового покоління. Віллі підняв команду на рядок вище в порівнянні з минулим сезоном і став шостим – гідний результат для початку карʼєри. Саме період з жирондинцями він вважає першим своїм успіхом. У 2014 році усе з Бордо закінчилося гучним скандалом. Саньйоль заявив, що треба менше купувати африканських гравців, оскільки вони взимку їдуть до національних команд. Тренера толерантна Франція одразу зробила расистом.

У 2017 році Віллі повернувся в Баварію і став помічником Карло Анчелотті. Лише два місяці французу вдалося попрацювати з іменитим італійцем. Анчелотті замінив Юпп Хайнкес, який приїхав зі своїми довіреними особами і Саньйоля не хотів залишати. Навіть два місяці з італійцем дали Віллі неймовірний досвід, який він переніс в майбутнє. Анчелотті допоміг пережити кризу після невдачі з Бордо і змінив ставлення до життя, навчив приймати розчарування.

Карло Анчелотті та Віллі Саньйоль в Баварії / фото: Hasan Bratic/picture alliance via Getty Images

Тривалий час Саньйоль не повертався до тренерської карʼєри, працюючи консультантом на RMC Sport, пишучи для Lequipe чи просто коментуючи події у французькому футболі. Він ніколи не був осторонь справи свого життя, але й не бажав робити крок уперед.

У лютому 2021-го Віллі надходить пропозиція очолити збірну Грузії. І певно це те місце, де й мав опинитися француз, враховуючи ту історію, яку він вже написав.

"Однією з причин, чому я обрав Грузію, було бажання втекти від усього цього. Я міг би поїхати в більш сприятливі і більш помітні проєкти, але мені подобається моя свобода і моя ізоляція", – розповідав француз.

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У 2006-му збірна Франції приїжджала грати проти Грузії у кваліфікації, але Саньйоль тоді бачив країну лише мимохідь, а тепер у нього є час, щоб вивчати культуру, традиції і людей. Віллі вважає, що спостереження та нові знання дають змогу краще пізнати гравців.

"Я також вирішив проживати кілька місяців на рік у Тбілісі, тому що для мене, як тренера, важливо знати країну, її культуру, традиції, своїх жителів, щоб краще пізнати гравців", – продовжив тренер.

Віллі Саньйоль і Хвіча / фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

Дійсно, Саньйоль намагається пізнати країну і проводить значний період у Грузії. Він не шкодує часу, щоб відвідувати матчі і стежити за футболістами в національному чемпіонаті. Подорожуючи на авто, Віллі побачив іншу Грузію.

"Коли я перетинаю села, відчуваю бідність. Люди продають фрукти або овочі, щоб мати змогу жити. Але коли ти зупиняєшся, вони дають тобі все! У цій країні існує величезна солідарність. Коли я просто йду пити каву вранці, майже ніколи мені не вдається заплатити", – підкреслював Саньйоль.

Грузія прийняла Віллі в теплі обійми. Тренер зізнавався, що скрізь відчуває любов і підтримку. Саньойль, який вільно розмовляє англійською, німецькою та іспанською, вирішив віддати належне країні, де жартівливо його називають "Саньйолі", і вивчити грузинську. Для француза опанування нової мови стало справжнім випробуванням, бо він виявив її дуже складною, а гравці порадили йому здатися.

"Навіть мої гравці порадили мені не намагатися говорити грузинською. Мій капітан сказав мені: "Ми не так добре говоримо англійською, але ми зрозуміємо вас ще краще цією мовою!" – пояснив француз.

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У Грузії Саньйоль зіткнувся з економією, чого не було ні в Баварії, ні в Бордо. Виїхати подивитися на гравців у їхніх клубах не завжди вдається, тому що Федерація просто не має стільки коштів для постійних перельотів. Тому Віллі зі своїми помічниками більше покладаються на роботу з відео.

Поступово французький фахівець почав міняти свою команду, залучаючи до неї молодих гравців. У схемі з трьома центральними захисниками команді були потрібні міцні, швидкі футболісти. Саньйоль під своє бачення не шукав місцевих зірок, він шукав профілі, які зроблять команду різносторонньою.

З моменту призначення француза у збірну Грузії вони піднялися у рейтингу ФІФА на 10 пунктів. Звісно, що до першої двадцятки ще далеко, але такого з командою не було. Як тільки результати пішли вгору, Віллі стали дорікати, що це не тренерська заслуга, а у Грузії "просто покоління гарне". Але це покоління ще потрібно було зібрати. Так, Мамардашліві чи Хвічу знають більшість любителів футболу, а ось Мікаутадзе належало перетягнути, оскільки він має подвійне громадянство. Тож свою команду Саньйоль збирав крок за кроком і відкрив світові нові імена.

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"Нещодавно журналіст сказав мені: "результати хороші, але це також тому, що у вас є золоте покоління". Я попросив його назвати мені 5 гравців з моєї команди, він не зміг", – розповів наставник грузинів.

"Саньйолі" своєю роботою зі збірною Грузії гучно нагадав про себе. Віллі показав, що час без тренувань не пройшов дарма, давши можливість прокачати свої навички, а невдачі загартували його характер. Карло Анчелотті казав французу: коли тебе звільняють, то це означає, що цьому місцю потрібна інша людина. А Сакартвело був потрібен Віллі Саньйоль, щоб написати красиву історію у футболі.

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