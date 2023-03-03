"Які враження від першої зустрічі з Олександром Петраковим? Так, пам'ятаю. Він тоді викликав мене на дві гри – з фінами на виїзді, і з Боснією у Львові, вдома. Це був відбір до чемпіонату світу. Щойно я приїхав у готель, то зустрів його на поверсі.

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Не встиг я привітатися, як він мене одразу покликав у кімнату і почав персональну теорію: "Саню, ми граємо ось так". А так, я хочу сказати Олександру Васильовичу дуже дякую за довіру. Він повірив у мене, я дебютував у національній збірній і дуже йому за це вдячний", – розповів Піхальонок в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Олександр загалом зіграв у 5 поєдинках за збірну України, проте не відзначався результативними діями.

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