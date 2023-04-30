"Я б не покидав клуб на місці Тірні. Йому потрібно боротися за те, щоб грати і повернутися у плани тренера. Він є частиною одного з найкращих клубів Англії, тож куди він може піти?

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Звичайно, ви хочете мати можливість грати, але іноді вам потрібно вийти із зони комфорту. Тірні зараз це зробив. Настав час боротися, а не просто піти й опустити руки. Який сенс йти туди, де ти знаєш, що все одно гратимеш попри все. Так ти не прогресуватимеш.

У мене був такий самий вибір, коли я пішов з Арсенала, тому що я грав на комфортній позиції. Я міг би залишитися. І так, я грав. Але в якийсь момент, якщо ти хочеш спробувати стати кращим і хочеш кинути виклик самому собі, потрібно вийти із зони комфорту.

Зінченко кидає йому виклик боротися за своє місце, тому він повинен тренуватися більше і повернутися на свій найкращий рівень, щоб отримати свою можливість, а потім скористатися нею. Якщо він це зробить, то не буде проводити так багато часу на лаві запасних", – цитує Санья Sporting Post.

Нагадаємо, Кіран програє конкуренцію українцю, тому задумується про відхід влітку. Претендентами на нього називають Манчестер Сіті та Челсі.

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