Щороку в другу неділю травня цивілізований світ відзначає День матері. З цієї нагоди італійський Мілан уже не вперше реалізував благодійну ініціативу. Суть полягає в тому, що гравці першої чоловічої команди виходять на матч з прізвищами своїх матерів на футболках замість звичних імен. Окрім того, на екранах Сан-Сіро та навколо стадіону демонстрували фото із зображеннями матерів, надісланими гравцями "россонері".

Мілан у вольовому стилі переміг Болонью і наблизився до єврокубків – "українець" оформив дубль

Варто відзначити, що клуб робить це все не лише для згадки в медіа та соцмережах. Мілан через свій фонд підтримає близько 70 матерів-підлітків через кампанію зі збору коштів для програми підтримки батьків, яка проводиться в Spazio Indifesa Hub. Частина коштів, отриманих від продажу таких футболок, що використовуються на матчах, буде спрямована на допомогу.

Як ми вже зауважили, Мілан робить це не вперше. Однак поєдинок 36-го туру Серії А проти Болоньї спровокував нечуваний ажіотаж – але не стільки в Італії, як в Україні. У всьому винен зимовий новачок "россонері" Сантьяго Хіменес. Над сьомим номером на його футболці вчора було прізвище Золотарчук. Українські вболівальники відразу все зрозуміли.

На жаль, у відкритих джерелах немає інформації, яка дозволяла б відтворити родинне дерево нападника Мілана. Водночас про його українське коріння можна говорити напевно. Доказом цього слугує активність мами футболіста в соцмережах, яка під час матчу публікувала в сторіс свого Instagram купу дописів мексиканських блогерів і видань, які теж писали матеріали про прізвище Золотарчук та зв'язок родини з Україною.

Варто зауважити, що Сантьяго – мексиканець лише за паспортом. Хіменес народився в Буенос-Айресі, коли його батько виступав за місцевий Бока Хуніорс. Крістіан "Чако" Хіменес у 2004 році перейшов у мексиканський Веракрус й забрав із собою сім'ю. Більше в пошуках роботи він нікуди не їздив, у 2013-му отримав паспорт і навіть провів кілька матчів за національну збірну. Окрім Веракруса, Хіменес-старший пограв за місцеві Амеріку, Пачуку та Круз Асуль. В академії останнього Сантьяго почав сходження у великий футбол.

Пізніше, маючи право грати за Аргентину, нинішній нападник Мілана відмовився від запрошення до складу "альбіселестес". Він із двох років жив у Мексиці й ототожнює себе саме з цією країною.

Цілком може бути, що на це вплинуло виховання. Вочевидь батьки не дуже переймалися тим, щоб у хлопчика розвинувся серйозний зв'язок з Аргентиною. Тато, як ми вже згадували, сам змінив громадянство, щоб грати за Мексику. А мати, прізвище чиєї родини вигукував Сан-Сіро 9 травня, взагалі не має чіткої національної ідентичності. Марія Бернарда Хіменес народилася у сім'ї, де добряче намішано іммігрантської крові. Зокрема, завдяки корінню її бабусі й дідуся Сантьяго отримав італійський паспорт, так потрібний для виступів у Європі.

Однак нас більше цікавить українська лінія цієї родини, про яку, на жаль, відомо не так багато. Ми знаємо про дідуся Сантьяго – Хосе Золотарчука. Він помер восени 2023 року, коли Санті грав за Феєнорд. Між ними був міцний зв'язок. На трагічну звістку Хіменес відреагував дописом у соцмережах, де до спільних фото додав такі слова: "Дякую тобі за все, дідусю. Я люблю тебе. Ми будемо сумувати за тобою. Сьогодні ти вільний від того тіла, яке тебе сковувало. Ти вічний і велетенський. Спочивай з миром".

Учорашній особливий матч теж не обійшовся без згадки про Хосе. Цього разу повідомлення написала Марія Золотарчук: "Так, тату... Я впевнена, що на небесах ти всім розповідаєш, що твій онук грає за Мілан і що сьогодні він носить твоє прізвище на футболці. Так, це той, хто забив два голи (саме таким ти його уявляв) та ще й з сяючими очима".

Словом, Золотарчук – це більше ніж просто прізвище на футболці футболіста Мілана, який грає під сьомим номером (символічно, так?). Родина Хіменеса справді має зв'язок з Україною. Втім, не треба говорити про ідентичність. Ось ці Золотарчуки, звідки б і коли вони не приїхали, міцно асимілювалися в Аргентині, а нове покоління робить це вже у Мексиці.

Водночас не лише в нашій державі виник ажіотаж. Фани Мілана також у захваті, але в них на це футбольні причини. Тіфозі відзначають, що з новим прізвищем на спині Сантьяго провів свій найкращий матч після переїзду на Апенніни. "Час сказати Хіменесу Adios, а Золотарчуку – Hola", – жартують прихильники "россонері". Напевно, українці були б не проти.

Підписуйтеся на Telegram-канал автора

Голодні ігри за Лігу чемпіонів – Рома воскресла і вплуталася у неймовірну розв'язку сезону на 4 клуби, розбір сценаріїв