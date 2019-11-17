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Сантуш вважає, що Португалія може захистити титул на Євро-2020

22:43 116 Читать на русском
Сантуш вважає, що Португалія може захистити титул на Євро-2020
Фернанду Сантуш / Reuters

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився своїм прогнозом на основну стадію Євро-2020.

 
Бруну Фернандеш 39’
Кріштіану Роналду 86’
39’ Бруну Фернандеш
86’ Кріштіану Роналду

"Ми – претенденти на перемогу на Євро, хоча нас ніколи не вважають фаворитами. Але у португальської команди є достатньо якості.

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Коли Португалія може зібрати креативність і ефективність, разом з тим усвідомлюючи, що гра в певні моменти потребує іншого підходу, то наша команда практично непереможна. Обіграти Португалію непросто, у нас є всі умови, щоб провести хороший чемпіонат Європи. Наш статус такий самий, як і завжди. Коли ми приїхали на Євро-2016, теж говорили, що мої слова про претензії Португалії на перемогу – божевілля", – цитує Сантуша A Bola.

Нагадаємо, піренейці були суперником збірної України у відборі на Євро-2020, однак здобули у матчах із "синьо-жовтими" лише одне очко і поступилися команді Шевченка трьома пунктами у таблиці.

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Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Люксембург - Португалія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
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