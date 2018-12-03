Сантуш: Швейцарія забила найбільше голів в груповому етапі Ліги націй, але мета Португалії – вихід у фінал

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш оцінив підсумки жеребкування півфіналу Ліги націй УЄФА.

"Швейцарія – сильна команда. Вони забили 14 голів в груповому етапі Ліги націй – найбільше за всіх. Це говорить про силу їхньої атаки.

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Одна з поразок, якої Португалія зазнала при мені, була саме від Швейцарії. Буде чудовий матч, але ми граємо вдома. Наша мета – вихід у фінал",– цитує Сантуша сайт португальської федерації футболу.

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Матч Португалія – ​​Швейцарія відбудеться 6 червня 2019 року на стадіоні Афонсу Енрікіш в Гімараєші.