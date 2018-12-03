toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ ЄВРО-2020

Сантуш: Швейцарія забила найбільше голів в груповому етапі Ліги націй, але мета Португалії – вихід у фінал

4 грудня 06:30 2 Читать на русском
Сантуш: Швейцарія забила найбільше голів в груповому етапі Ліги націй, але мета Португалії – вихід у фінал
Фернанду Сантуш / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш оцінив підсумки жеребкування півфіналу Ліги націй УЄФА.

"Швейцарія – сильна команда. Вони забили 14 голів в груповому етапі Ліги націй – найбільше за всіх. Це говорить про силу їхньої атаки.

Ліга націй УЄФА 2018/19: стали відомі півфінальні пари

Одна з поразок, якої Португалія зазнала при мені, була саме від Швейцарії. Буде чудовий матч, але ми граємо вдома. Наша мета – вихід у фінал",– цитує Сантуша сайт португальської федерації футболу.

Символічна збірна фінального турніру Ліги націй: нідерландська оборона з британською атакою

Матч Португалія – ​​Швейцарія відбудеться 6 червня 2019 року на стадіоні Афонсу Енрікіш в Гімараєші.

Теги
Афонсу Енрікіш Португалія Португалія Швейцарія Швейцарія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Ліга націй
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
36
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук