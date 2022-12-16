Фернанду Сантуш натякнув на те, що його відносини з Кріштіану Роналду зіпсувалися.

"Я йду з почуттям великої подяки. Бути тренером збірної, представляти країну – це привілей. Це була мрія, яку я здійснив. Мета, якої я досяг.

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Дякую своїм гравцям, з якими мені довелося опрацювати з 2014 року – всім, без винятку. Тренеру потрібно ухвалювати важкі рішення та робити непростий вибір. Звісно, незадоволені цим вибором будуть завжди. Однак я запевняю, що ухвалював їх на благо збірної Португалії", – цитує Сантуша Record.

Нагадаємо, що у матчах 1/8 та 1/4 фіналу ЧС-2022 Сантуш залишав Кріштіану Роналду на лаві запасних, і гравець був незадоволений цим рішенням.

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