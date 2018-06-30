Сантуш: Португалія готова до Уругваю

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Уругваю.

"Ми готові до Уругваю. Ось що ми зробили: добре дізналися про суперника, поставилися до нього з повною повагою, підготували свій план і подумали про те, що нам потрібно робити. Це буде матч двох хороших команд, де грають якісні футболісти, завтра на полі вони будуть робити все, щоб виграти, і я вірю в перемогу збірної Португалії. Я усвідомлюю, що з боку Уругваю вийде дуже сильна команда.

Уругвай – Португалія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Ми хочемо вийти до чвертьфіналу, і наш суперник думає про те ж. На полі ми можемо домогтися необхідної переваги. Я вірю, що ми зможемо забити і покажемо те, що підготували. Я вірю, що мої гравці готові до матчу", – цитує Сантуша прес-служба ФІФА.