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Сантуш: Португалія готова до Уругваю

09:12 3 Читать на русском
Сантуш: Португалія готова до Уругваю
Фернанду Сантуш / ФІФА

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Уругваю.

"Ми готові до Уругваю. Ось що ми зробили: добре дізналися про суперника, поставилися до нього з повною повагою, підготували свій план і подумали про те, що нам потрібно робити. Це буде матч двох хороших команд, де грають якісні футболісти, завтра на полі вони будуть робити все, щоб виграти, і я вірю в перемогу збірної Португалії. Я усвідомлюю, що з боку Уругваю вийде дуже сильна команда.

Уругвай – Португалія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Ми хочемо вийти до чвертьфіналу, і наш суперник думає про те ж. На полі ми можемо домогтися необхідної переваги. Я вірю, що ми зможемо забити і покажемо те, що підготували. Я вірю, що мої гравці готові до матчу", – цитує Сантуша прес-служба ФІФА.

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
до матчу
11
год
:
58
хв
Португалія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Португалія Португалія ЧС 2018 Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Уругвай - Португалія
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