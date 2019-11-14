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Сантуш оцінив стан Роналду перед ключовими матчами відбору на Євро-2020

06:30 223 Читать на русском
Сантуш оцінив стан Роналду перед ключовими матчами відбору на Євро-2020
Фернанду Сантуш та Кріштіану Роналду / Фото selecaoportugal

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів про стан справ у своєї головної зірки перед матчами проти Литви та Люксембурга.

 

"Португалія – фаворит зустрічі з Литвою. У нас більш імениті гравці.

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Тепер потрібно довести це на полі. Всі запитують про Роналду, адже він найкращий в світі. Кріштіану з командою і готовий допомогти збірній", – цитує Сантуша esports.pt.

Нагадаємо, після 6-ти турів кваліфікації на Євро-2020 португальці перебувають на другій сходинці групи B, виграючи у Сербії на одне очко. Збірна України, яка очолює групу, вже гарантувала собі вихід у фінальну частину туруніру з першого місця.

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Теги
Євро-2020 Португалія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Португалія - Литва Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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