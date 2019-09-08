Сантуш очікував більшого від збірної Сербії у матчі відбору на Євро-2020

Головний тренер збірної Португалії поділився думкою щодо результату одного з ключових протистоянь у групі В.

"Сербія мене здивувала. Я думав, що вони покажуть більш атакувальний футбол, з перших хвилин будуть заряджені на перемогу.

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Але вони грали так само, як в Лісабоні (1:1). При такій грі було важко створювати моменти, але ми все одно домінували. Вітаю своїх гравців із заслуженою перемогою", – цитує Сантуша офіційний сайт УЄФА.

Перемога в Белграді дозволила португальцям набрати 5 очок і вийти на другу сходинку квінтету В. Попереду лише збірна України з 13 пунктами, щоправда "синьо-жовті" провели на дві гри більше.

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