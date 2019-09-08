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Сантуш очікував більшого від збірної Сербії у матчі відбору на Євро-2020

10:17 274 Читать на русском
Сантуш очікував більшого від збірної Сербії у матчі відбору на Євро-2020
Фернанду Сантуш / Сайт УЄФА

Головний тренер збірної Португалії поділився думкою щодо результату одного з ключових протистоянь у групі В.

68’ Нікола Міленковіч
85’ Алєксандар Мітровіч
 
Вільям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Кріштіану Роналду 81’
Бернарду Сілва 87’
42’ Вільям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Нікола Міленковіч
81’ Кріштіану Роналду
85’ Алєксандар Мітровіч
87’ Бернарду Сілва

"Сербія мене здивувала. Я думав, що вони покажуть більш атакувальний футбол, з перших хвилин будуть заряджені на перемогу.

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Але вони грали так само, як в Лісабоні (1:1). При такій грі було важко створювати моменти, але ми все одно домінували. Вітаю своїх гравців із заслуженою перемогою", – цитує Сантуша офіційний сайт УЄФА.

Перемога в Белграді дозволила португальцям набрати 5 очок і вийти на другу сходинку квінтету В. Попереду лише збірна України з 13 пунктами, щоправда "синьо-жовті" провели на дві гри більше.

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Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Сербія - Португалія
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