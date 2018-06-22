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Сантуш: Матч між Португалією та Іспанією буде світовою класикою

15 червня 00:50 406 Читать на русском
Сантуш: Матч між Португалією та Іспанією буде світовою класикою
Фернанду Сантуш / Фото: Goal

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від майбутньої гри проти збірної Іспанії.

"Це буде не просто матч, а світова класика. Оскільки ми сусіди, команди добре знають один одного. Ми багато разів грали між собою, знаємо сильні та слабкі сторони суперника.

Сантуш: Гра збірної Португалії далека від ідеалу

Наша команда готова як фізично, так і психологічно. На цьому турнірі у всіх одна ціль – перемога у фіналі", – цитує Сантуша Don Balon.

ЧС-2018 1 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Португалія Португалія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Португалія - Іспанія
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