Сантуш: Люксембург легко міг обіграти Україну

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями напередодні матчу кваліфікції до Євро-2020 проти Люксембургу.

"Люксембург з легкістю створює можливості забити. Португалія повинна вести гру, тримати м'яч, і коли це відбувається, все стає простішим. Ми зробили це в Сербії. У першій половині з Литвою ми цього не робили, але потім супернику стало важче.

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У домашній грі з Україною Люксембург програв з рахунком 1:2, забивши у власні ворота. Вони легко могли виграти, і це був несправедливий результат. Це показує силу цієї команди", – цитує Сантуша прес-служба зібрної Португалії.

Нагадаємо, збірна Португалії зустрінеться 11-го жовтня зі збірною Люксембургу, а 14-го – проти України. Додамо, що "жовто-сині" посідають перше місце у групі B, маючи в активі 13 очок, Португалія – друга з 8 пунктами.

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