Сантуш: Два очки, втрачені в матчі з Україною, мали велике значення для Португалії

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш прокоментував невдалий старт своєї команди у відбірковому циклі Євро-2020.

"Два очки, втрачені в матчі з Україною, мали велике значення для нас. Але ми це вже не можемо змінити. З іншого боку, треба розуміти, що нічого страшного не сталося, адже це тільки перший поєдинок відбіркового циклу.

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Тим більше, що збірна Португалії вже має за плечима подібні невдачі на старті: у відбірковому циклі Євро-2016 ми втратили очки в першому турі, але виграли інші сім матчів; у відбірковому циклі ЧС-2018 ми програли в першому турі Швейцарії, а потім здобули перемоги у всіх поєдинках, що залишилися.

Результат з Україною був не тим, на який ми розраховували. Ми повинні бути більш агресивними, створювати більше небезпечних моментів. Україна і Сербія – команди з гравцями, які люблять грати з м'ячем.

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Статистика говорить за нас: в 18 останніх матчах ми 16 разів перемогли, один раз зіграли внічию і один раз програли. При цьому в поєдинку з Україною у нас було 4-5 абсолютно реальних шансів для того, щоб забити м'яч, нам не вистачило зовсім трохи для перемоги", – цитує Сантуша O Jogo.