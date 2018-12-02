Сантуш – про жеребкування кваліфікації до Євро-2020: Три претенденти на два місця

Керманич збірної Португалії Фернанду Сантуш проаналізував результати жеребкування кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи-2020.

"Хочу зазначити, що це група з трьома кандидатами на два перших місця і Португалія хоче бути там. Ми уникли ігор зі збірною Німеччини. Чи вона уникла їх.

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Хтось може сказати, що ця група є легшою, бо ми не гратимемо з німцями, але це неправда. Україна та Сербія важкі суперники, Україна може створити великі проблеми, а також у нас є дві команди, які прогресують: Литва – з ними завжди важкі поєдинки, а також Люксембург, що розвивається швидкими темпами. Це важка група й Португалія повинна бути готова до цього", – розповів Сантуш в ефірі Sport TV.

Нагадаємо, що збірні Португалії та України потрапили до групи B. Компанію їм склали Сербія, Литва та Люксембург.

Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації