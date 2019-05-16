Сантос з Дерлісом Гонсалесом не зміг обіграти Атлетіко Мінейро

В матчі Кубка Бразилії Сантос та Атлетіко Мінейро розійшлись миром (0:0).

Кубок Бразилії, 1/8 фіналу, 1-й матч

Атлетіко Мінейро – Сантос – 0:0

Атлетіко Мінейро та Сантос не змогли виявити сильнішого в першому матчі Кубка Бразилії. Відзначимо, що Дерліс Гонсалес, який виступає у складі Сантоса на правах оренди, відіграв 63 хвилини і був замінений на 63-ій хвилині на Сотельдо.

Дерліс Гонсалес потрапив до розширеного списку збірної Парагваю на Копа Амеріка-2019

Додамо, що матч-відповідь Сантос – Атлетіко Мінейро відбудеться 7 червня.