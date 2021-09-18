Сантос визначився з сумою, за яку готовий попрощатися з атакувальним хавбеком Габріелем Пірані, повідомляє Bolavip Brasil.

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Контракт 19-річного гравця з бразильцями розрахований до кінця 2025 року, і в ньому прописана клаусула у розмірі в 100 мільйонів євро. Однак керівництво Сантоса буде готове відпустити футболіста за вдесятеро меншу суму, але не менше ніж за 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, перспективним бразильцем предменто цікавиться Шахтар, який раніше був готовий викласти за Пірані 4 млн євро.

До слова, у поточному сезоні Габріел провів за першу команду Сантоса 47 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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