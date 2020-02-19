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Сантос вимагає від Барселони ще 4,5 млн євро за трансфер Неймара

12:58 272 Читать на русском
Сантос вимагає від Барселони ще 4,5 млн євро за трансфер Неймара
Неймар / Globallookpress

Навколо імені Неймара продовжують виникати скандали та інтриги.

Бразильський Сантос прагне "вибити" з каталонської Барселони ще 4,5 млн євро за трансфер свого колишнього гравця Неймара, повідомляє видання Marca.

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Причиною такої фінансової зухвалості стали невиконані домовленості між клубами. Зокрема, у 2013 році Сантос і Барселона домовилися не лише про грошову компенсацію, а й про проведення двох товариських матчів. Як наслідок, зіграний був тільки один поєдинок. У зв'язку з цим бразильський клуб хоче отримати сатисфакцію валютою. Сантос вже відправив офіційний лист у каталонський клуб і чекає відповіді протягом п'яти днів. У разі відмови від виплати бразильці подаватимуть до суду.

Нагадаємо, Неймар перейшов у Барселону за 88,2 млн євро, ставши на той момент найдорожчим трансфером в історії каталонського клубу. У 2017 році французький ПСЖ викупив форварда за 222 млн євро. Цей трансфер до тепер вважається найдорожчим в історії футболу.

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Неймар Неймар Іспанія Барселона Барселона Сантос Сантос
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