Сантос цікавився можливістю придбання Мораєса

Форвард "гірників" Жуніор Мораєс міг повернутися у Сантос.

За інформацією FOX Sports, Сантос під час зимового трансферного вікна розглядав можливість повернення до Бразилії Жуніора Мораєса.

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Керівництво "риб" прагне посилити лінію атаки команди і форвард Шахтаря потрапив у шорт-лист гравців, яких міг би придбати бразильський клуб. Пізніше Сантос вирішив відмовитися від ідеї придбання Мораєса через високу ціну на гравця.

Зазначимо, що Жуніор є вихованцем Сантоса. За першу команду "риб" він грав впродовж трьох років. Встиг провести у футболці Сантоса 16 матчів та забити 2 голи.

У поточному сезоні бразилець відіграв 28 матчів за Шахтар у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 11 гольових передач.

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