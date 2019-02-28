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Сантос цікавився можливістю придбання Мораєса

19:19 524 Читать на русском
Сантос цікавився можливістю придбання Мораєса
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Форвард "гірників" Жуніор Мораєс міг повернутися у Сантос.

За інформацією FOX Sports, Сантос під час зимового трансферного вікна розглядав можливість повернення до Бразилії Жуніора Мораєса.

Мораєс передав свою футболку до клубного музею Сантоса

Керівництво "риб" прагне посилити лінію атаки команди і форвард Шахтаря потрапив у шорт-лист гравців, яких міг би придбати бразильський клуб. Пізніше Сантос вирішив відмовитися від ідеї придбання Мораєса через високу ціну на гравця.

Зазначимо, що Жуніор є вихованцем Сантоса. За першу команду "риб" він грав впродовж трьох років. Встиг провести у футболці Сантоса 16 матчів та забити 2 голи.

У поточному сезоні бразилець відіграв 28 матчів за Шахтар у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 11 гольових передач.

Шахтар оголосив про підписання Тете

Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Сантос Сантос
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