У матчі-відповіді півфіналу Кубка Лібертадорес Сантос розбив Бока Хуніорс та оформив бразильський фінал турніру. Звіт про битву грандів Південної Америки читайте на "Футбол 24".

Кубок Лібертадорес 2020/21, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Сантос – Бока Хуніорс – 3:0

Голи: Пітука, 16, Сотельдо, 49, Брага, 51

Вилучення: Фабра, 56 (Бока Хуніорс)

Сантос та Бока Хуніорс мали визначити фіналіста Кубка Лібертадорес у матчі-відповіді після безгольової першої зустрічі. Бразильці активно розпочали матч та вже на першій хвилині могли вийти вперед, проте Марінью влучив у стійку після удару з-за меж штрафного. Сантос повів у рахунку досить курйозно: Сотельдо прийняв м'яч у карному майданчику, пробив і влучив у руку. Захисники Боки на мить вимкнулись із гри, а Пітука з розвороту забив перший гол у зустрічі.

Першу половину команди завершили з мінімальною перевагою Сантоса у рахунку, а одразу по перерві бразильці забили вдруге. Сотельдо змістився з лівого флангу до штрафного та пробив у ближню дев'ятку – воротар не встиг зреагувати. А за 2 хвилини Брага добив суперника, замкнувши передачу Феліпе Жонатана. Фабра залишив Бока Хуніорс у меншості, грубо наступивши на суперника, та позбавив свою команду надій на камбек.

Таким чином, у фіналі Кубка Лібертадорес зійдуться бразильські Сантос та Палмейрас, який вчора поступився Рівер Плейту, але зберіг перевагу та втримав путівку. Матч відбудеться 30 січня на Маракані.

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