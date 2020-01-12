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Сантос планує достроково повернути Дерліса в Динамо – бразильський клуб не хоче платити зарплату парагвайцю

08:53 834 Читать на русском
Сантос планує достроково повернути Дерліса в Динамо – бразильський клуб не хоче платити зарплату парагвайцю
Дерліс Гонсалес / FOX Sports Brasil

Парагвайський форвард Дерліс Гонсалес досі не знає, де продовжить свою кар'єру.

Права на 25-річного футболіста належать київському Динамо, але український клуб віддав парагвайця в оренду Сантосу до літа 2020 року. Натомість бразильський клуб хоче перервати орендну угоду, оскільки не має наміру платити чималу зарплату футболісту, який не демонструє очікуваного рівня гри, інформує selecoes.com.br.

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Динамо не зацікавлене у поверненні Дерліса. Київський клуб намагався продати його у парагвайську Олімпію, але клуб з Асунсьйона не зміг задовольнити фінансові апетити "біло-синіх".

Зараз Дерліс Гонсалес тренується з Сантосом. В минулому розіграші бразильської Серії А він зіграв 16 матчів і забив 1 гол.

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