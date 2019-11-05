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Сантос хоче достроково повернути Дерліса Гонсалеса в Динамо, – ЗМІ

21:43 538 Читать на русском
Сантос хоче достроково повернути Дерліса Гонсалеса в Динамо, – ЗМІ
Дерліс Гонсалес / ФК Сантос

Півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес, який виступає за Сантос на правах оренди, може повернутись до складу киян раніше, ніж зазначено в угоді.

Сантос направив до Динамо листа з проханням достроково повернути з оренди півзахисника киян Дерліса Гонсалеса, передає Pelé Eterno в твіттері.

Дерліс Гонсалес асистом допоміг перемогти Парагваю у своєму ювілейному матчі за збірну

Бразильський клуб хоче, щоб парагваєць повернувся до Києва в січні, хоча орендна угода розрахована до літа 2020 року. Відзначається, що керівництво Сантоса намір заощадити на зарплаті Гонсалеса за півроку.

До слова, у нинішньому сезоні Дерліс зіграв в 13 матчах за Сантос, відзначившись одним голом.

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