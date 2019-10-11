Сантос без Дерліса обіграв Палмейрас Дуду та Луїса Адріано – Сампаолі перед матчем пожирав тренерські нотатки

Перед черговим матчем лідерів бразильської першості на тренуванні Сантоса стався шокуючий випадок.

Чемпіонат Бразилії, Серія А, 24 тур

Сантос – Палмейрас – 2:0

Голи: Енріке, 14, Маріно, 17

Сампаолі може стати новим тренером Ліона

У матчі 24-го туру чемпіонату Бразилії Сантос без екс-"динамівця" Дерліса Гонсалеса, який вирушив у стан збірної Парагваю, обіграв Палмейрас екс-"гірника" Луїса Адріано та екс-"динамівця" Дуду. Відзначимо, що ця перемога дозволила Сантосу наздогнати Палмейрас за набраними очками і вийти на другу сходинку турнірної таблиці.

Про важливість цього поєдинку свідчить і вкрай напружена підготовка до матчу. Тренер Сантоса Хорхе Сампаолі так нервував перед грою, що задля заспокоєння поїдав свої паперові тренерські нотатки.

Нагадаємо, Сантос з 47-ма очками ділить другу сходинку з Палмейрасом. Очолює турнірну таблицю Фламенго – у клубу з Ріо-де-Жанейро в активі 55 пунктів.

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