Уже на 4-й хвилині Німеччина мала шанс відкрити рахунок, але гол було скасовано через фол. На 36-й хвилині матчу розпочалась гроза, і гру було призупинено. Проте, негода минула, і поєдинок продовжився. Це була лише третя зупинка матчу в історії чемпіонатів Європи – попередні два сталися в 2016 та 2012 роках, у матчах збірної України проти Північної Ірландії та Франції.

Німеччина вийшла до 1/4 фіналу Євро-2024 – Бундестім здолала Данію в матчі з драматичним VAR і вайбом Донбас Арени

До кінця першого тайму голів не було, але відразу після перерви збірна Данії мала можливість вийти вперед, коли Андерсен вразив ворота суперника. Гол не був зарахований через крихітний офсайд.

За кілька десятків секунд Андерсен зіграв рукою у штрафному майданчику – Хаверц реалізував пенальті та встановив рахунок 1:0. На 68-й хвилині Німеччина подвоїла свою перевагу завдяки удару Мусіали в правий нижній кут воріт. У компенсований час Вірц мав шанс забити третій мʼяч у ворота Данії, але гол не був зарахований через офсайд, тож матч завершився з рахунком 2:0. Німеччина вибила Данію з Євро-2024 та пройшла до чвертьфіналу.