У передгір'ї Піренеїв, за кілька кілометрів від жвавих вулиць андоррської столиці, розкинулося затишне селище – Санта-Колома. Тут, де річка Валіра пробиває собі шлях поміж схилами, збереглося одне з найдавніших сакральних місць Андорри – романська церква Санта-Коломи, що бере початок ще з X століття, а, можливо, й раніше. Та справжньою родзинкою храмового комплексу стала незвична кругла дзвіниця, яку добудували у XII столітті. Вигляд святині й досі нагадує про часи, коли ці землі служили перехрестям культур і торгівельних шляхів.

Та не лише пам'ятками з каменю живе Санта-Колома. Тут народжуються легенди і пам'ять, яка пов'язує сучасність із корінням. Серед вузьких вуличок і старих будинків звучить каталанська мова, змішана з відлунням туристичних діалектів. А за пагорбами – гірські села, немов вартові старовини, бережуть тишу і спокій, який і досі панує в цій частині Андорри.

Серед гірських краєвидів, що обрамлюють Санта-Колому, поруч із романською церквою і споконвічним спокоєм Піренеїв, зародилося явище зовсім іншого ґатунку – футбольний клуб Санта-Колома. Заснований у 1986 році, він став символом спортивного поступу маленького містечка. Вже у 1990/91 команда здобула свій перший трофей – Кубок Андорри, а ще через кілька років святкувала перемогу в національному чемпіонаті.

Сезон 1995/96 став для клубу особливим: Санта-Колома дебютувала у першому чемпіонаті Андорри, що відбувався під егідою УЄФА, і відразу ж зуміла вибороти бронзові нагороди. Того ж року команда пробилася до фіналу Кубка, де поступилася Принсіпату.

Хоча Санта-Колому навряд чи назвеш хоча б андердогом європейського футболу, в межах Андорри вона має статус одного з найуспішніших клубів. Команда тринадцять разів ставала чемпіоном країни, а в Кубку Конституції десять разів підіймала трофей над головою. До цього варто додати ще й сім перемог у Суперкубку Андорри.

У єврокубках ці парубки є доволі частим гостем, але надовго там ніколи не затримувались. Дебютувавши на міжнародній арені в сезоні 2001/02 проти сербського Партизана, клуб одразу відчув рівень суперника – поразка 1:8 за сумою двох матчів стала болісним, але показовим початком. Наступні роки принесли ще чимало подібних розчарувань.

Першим проблиском надії став сезон 2007/08 – мінімальна перемога над Маккабі Тель-Авів хоч і не врятувала від загального вильоту, але вселила впевненість. Поступово Санта-Колома почала вивчати єврокубкові реалії. У 2014-му андоррцям вдалося пройти вірменський Урарту, однак той же Маккабі Тель-Авів у другому раунді не дав продовжити шлях. У 2019-му вдалося здолати Тре Пенне з мінімальним рахунком, що стало першою "сухою" перемогою. Утім, такі успіхи залишаються рідкісними винятками на тлі переважної кількості поразок. Невдачі лише підкреслювали прірву між амбіціями і реальністю. Та попри це, Санта-Колома не здавалася – у 2021 році клуб яскраво стартував у Лізі конференцій, розгромивши Монс Кальпе 5:1.

У сезоні 2023/24 Санта-Колома провела свій поки найуспішніший єврокубковий похід. Клуб послідовно пройшов Пенібонт (3:1) та Сутьєску (3:2), але в третьому раунді поступився нідерландському АЗ (0:3 за сумою).

А от нинішня кампанія стала справжньою сенсацією для "голубів". У першому матчі команда несподівано розгромила боснійський Борац із рахунком 4:1, однак у матчі-відповіді після раннього вилучення ледь не втратила все – поразка 0:2 могла обернутися прикрою драмою. Та андоррці вистояли і вже вийшли до другого раунду, де на них чекає наступний суперник – житомирське Полісся.

Тепер погляньмо, хто творить цю історію на полі. Увесь склад Санта-Коломи оцінюється лише у 3,5 мільйона євро – сума, що більше пасувала б одному гравцеві середняка європейської ліги. За традицією, хотілося б згадати когось із гравців Полісся, чия вартість перевищує весь склад андоррців, але цього разу такого не знайшлося. Зовсім трохи не дотягнув лідер "вовків" і гравець збірної України Олексій Гуцуляк – його Transfermarkt оцінює у 3 мільйони євро.

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Перед знайомством із колективом може скластися враження, що в складі ми побачимо виключно андоррців – адже хто ще міг погодитися їхати у гірське селище, щоб грати у футбол? Та навіть поверхневий огляд здатен неабияк здивувати. Переважна більшість гравців Санта-Коломи – іспанці! Можливо, це й не дивно, враховуючи, що Андорра межує з Іспанією, але, погодьтеся, цей факт все одно справляє враження.

Серед цього іспанського натовпу час від часу пробиваються рідні андоррські футболісти. Крім того, у складі трапляються гравці з Мексики, Аргентини, Бельгії, Албанії або навіть Франції. Однак деякі з них мають друге громадянство – і яке?... Правильно – іспанське.

Кому тут довірили капітанську пов'язку? 31-річний Мойсе Сан Ніколасс – втілення футбольної стабільності для Андорри. Захисник приєднався до Санта-Коломи у 2023 році, і хоча в його клубному досьє фігурують винятково місцеві команди, саме виступи за національну збірну стали візитівкою гравця. Сан Ніколасс провів у футболці збірної вже 88 матчів і носить капітанську пов'язку, втілюючи дух маленької, але гордої країни на міжнародній арені.

Іноді капітанську повʼязку вдягає найстарший гравець команди – Віктор Васкес. Свою футбольну подорож він розпочинав у академії Барселони. До основи каталонців так і не пробився, однак мав досвід виступів за Барселону В. Його подальша кар’єра – це справжня мандрівка континентами. Васкес грав у Бельгії, зокрема за Ейпен, де зараз виступає екс-гравець збірної України Ігор Пластун. Були і клуби з Мексики, Катару, Канади, США і навіть Індії, звідки він і перебрався до Санта-Коломи у 2024 році, покинувши Іст Бенгал.

Найдорожчим гравцем у складі є мексиканський форвард Армандо Леон, якого оцінюють у 350 тисяч євро. 25-річний нападник долучився до Санта-Коломи лише на початку липня, перейшовши у статусі вільного агента з андоррського Ранжерса. Вихованець Пачуки, більшу частину кар'єри провів у рідній Мексиці, однак у 2024 році вирушив підкорювати Європу, осівши в Андоррі.

Дійшла черга і до головного тренера. Як ви думаєте, якої він національності? Ні, не вгадали – Санта-Колому очолює аргентинець Феде Бессоне. Йому 41 рік, і цей андоррський клуб став лише третім у його тренерській карʼєрі. У Санта-Коломі він працює з 2023 року. Цікаво, що Бессоне – вихованець Барселони, хоча до першої команди так і не пробився.

А до Бессоне Санта-Колому тренував росіянин Дмітрій Чєришев. І саме тут історія андоррського клубу починає набувати доволі неприємного забарвлення...

Найцікавіше – не на полі, а в офісі. Власником Санта-Коломи є Даніель Мільштейн – уродженець Києва, який ще на початку 90-х емігрував до США після розпаду СССР. Там він зробив кар'єру в бізнесі, став успішним агентом у НХЛ, представляючи інтереси десятків гравців, зокрема й чималої кількості росіян. Публічна поведінка Мільштейна викликає обурення. У його соціальних мережах нерідко з'являється проросійський контент – попри повномасштабну війну, яку Росія веде проти України. Сам він уникає чітких відповідей, посилаючись на бізнес і "спорт поза політикою". Більше того, нещодавно власник Санта-Коломи відкрито заявив, що клуб активно працевлаштовує російських футболістів.

Завершує наш маршрут стадіон Комуналь д'Айшовалль – затишна арена в однойменному селищі, що слугує одним із двох головних футбольних осередків Андорри. Саме тут проводить свої домашні матчі Санта-Колома, як і більшість провідних клубів країни, адже поруч із Комуналь д'Андорра-ла-Велья – це єдине місце, де вирішується доля внутрішніх трофеїв.

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