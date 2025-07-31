Камбек імені Ротаня у відеоогляді мату Санта-Колома – Полісся – 1:4
22:09 - Читати іншою мовою
Полісся перемогло Санта-Колому в матчі-відповіді другого раунду відбору Ліги конференцій. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".
Олександрія розгромила Санта-Колому у виїзному матчі-відповіді Ліги Конференцій з рахунком 4:1.
Полісся розгромило Санта-Колому та "відмило" ганьбу в Лізі конференцій – передасист воротаря, вдалі заміни Ротаня
Голи Михайліченка, Філіппова, Андрієвського та Гайдучика відправили команду Руслана Ротаня в наступну стадію кваліфікації.
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