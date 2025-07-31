Санта-Колома та Полісся зіграють матч-відповідь в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Стартові склади команд і посилання на безкоштовну онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Санта-Колома – Полісся відбудеться сьогодні, 31 липня. Стартовий свисток на стадіоні в андоррському Енкампі повинен пролунати о 19:00 за київським часом.

Санта-Колома – Полісся: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

Де дивитися Санта-Колома – Полісся? Вболівальники зможуть безкоштовно переглянути сьогоднішній матч на платформі Київстар ТБ у разі першої реєстрації. Трансляція доступна на будь-якому зручному пристрої – смартфоні, планшеті, комп’ютері, Smart TV або через браузерну версію сервісу. За головними подіями гри також можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Нагадаємо, тиждень тому Полісся зазнало несподіваної поразки 1:2. Руслан Ротань змінив одразу 5 гравців старту, щоб рятувати ситуацію на чужому полі. У разі успіху Полісся вийде на переможця пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія). Невдаха нинішнього матчу завершить участь у євросезоні 2025/26.

Стартовий склад Санта-Коломи: Руїс – Креспо, Лопес, Сан-Ніколас (к), Сістеро – Архона, Пуерто, Ремулінс – Мурело, Леон, Родрігес.

Стартовий склад Полісся: Кудрик – Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський – Бабенко (к), Андрієвський – Гуцуляк, Караман, Назаренко – Філіппов.