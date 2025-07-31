Полісся провело матч-відповідь проти Санта-Коломи в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Результат та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Тиждень тому Полісся зазнало сенсаційної поразки 1:2 і було змушене слухати докори експертів про ганьбу, якщо не виправить ситуацію. Втім, загалом все залишалось в руках підопічних Руслана Ротаня. Тренер "вовків" провів серйозну ротацію, змінивши відразу 5 гравців старту. Великою несподіванкою став вихід 19-річного хавбека Ярослава Карамана.

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Полісся виконало дуже важливу умову для камбеку – швидкий гол. Вже на 4-й хвилині житомиряни вдало затиснули суперника біля його карного майданчика, Гуцуляк перехопив і переправив Михайліченку. Правий захисник якісно пробив у дев'ятку.

Як і тиждень тому, забитий м'яч зіграв з Поліссям злий жарт. Гості відійшли назад та надто часто дозволяли Санта-Коломі крутити комбінації. Щоправда, до небезпеки доходило рідко. Натомість "вовки" мали подвоювати перевагу в середині тайму. Андрієвський відгукнувся на довгу передачу Чоботенка і скинув м'яч Філіппову, перед яким залишались напівпорожні ворота. Екс-бомбардир Олександрії пробив жахливо неточно...

У першому таймі голів більше не було, а на старті другого Полісся повторило фокус зі швидким голом. Цього разу Філіппов чітко завершив дещо хаотичну комбінацію "вовків". Асист у активі Йосефі, якого Ротань випустив у перерві замість Карамана.

Щастя Полісся виявилось недовгим. Санта-Колома розіграла м'яч в центрі поля і відразу відповіла своїм голом! Леон протягнув м'яч в центрі поля, Родрігес проштовхнув на Мурело, а той пробив у дальній кут. Крушинський намагався врятувати, проте лише заніс м'яч у власні ворота. Рахунок за сумою двох матчів рівний.

Фінальні півгодини матчу все ж були за Поліссям. На 60-й хвилині Назаренко вирізав чудовий крос Андрієвському. Колишній хавбек Динамо з першої спроби не зміг пробити кіпра, але з другої забив буквально корпусом.

Крапку поставив Гайдучик, якого Ротань також випустив з лави запасних. Гравці Санта-Коломи пропустили вибивання Кудрика, подарувавши Назаренку чистий "буліт". Воротар андоррців знову парирував перший удар, проте на добивання встиг саме Гайдучик.

4:1 – Полісся бере впевнений реванш, хоча розгромний рахунок не зовсім по грі. У наступному раунді команда Ротаня зіграє проти переможця пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).

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