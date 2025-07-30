Андоррська та українська команди зійдуться у повторній дуелі 2-го раунду кваліфікації третього за силою єврокубка. Де переглянути гру, підкаже "Футбол 24".

У четвер, 31 липня, житомирське Полісся на виїзді у другому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти Санта-Коломи. Поєдинок відбудеться в Андоррі, а стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Санта Колома – Полісся у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Для перегляду матчу достатньо лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.

Нагадаємо, перший матч команд у словацькому Пряшові завершився несподіваною поразкою Полісся з рахунком 1:2.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де змагатиметься з тріумфатором пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія). Той, хто програє, завершить участь у єврокубках.

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