Санта-Колома – Полісся: де дивитись матч-відповідь Ліги конференцій
Андоррська та українська команди зійдуться у повторній дуелі 2-го раунду кваліфікації третього за силою єврокубка. Де переглянути гру, підкаже "Футбол 24".
У четвер, 31 липня, житомирське Полісся на виїзді у другому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти Санта-Коломи. Поєдинок відбудеться в Андоррі, а стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
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Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Санта Колома – Полісся у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Для перегляду матчу достатньо лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.
Нагадаємо, перший матч команд у словацькому Пряшові завершився несподіваною поразкою Полісся з рахунком 1:2.
Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де змагатиметься з тріумфатором пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія). Той, хто програє, завершить участь у єврокубках.
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