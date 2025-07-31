Полісся разом з Русланом Ротанем увійшло до історії. Ще ніколи українські клуби не поступались командам із Андорри. Причому Санта-Колома посідає лишень третє місце у своєму чемпіонаті, а житомиряни програли їй не тільки за голами. Піренейці більше володіли м'ячем і частіше влучали у площину. До того ж, свій вирішальний гол вони провели після комбінації в 11 передач.

Санта-Колома – Полісся: де дивитись матч-відповідь Ліги конференцій

Але і на цьому ганьба "вовків" не завершується. Наш колектив поступилися навіть на рівні тактичних ідей. Команди Руслана Ротаня звикли витягувати суперника на власну третину, аби звільнити простір попереду й запустити туди передачу – от тільки андоррці не велися на пастку, відсиджуючись у середньому блоці. Захисники Полісся у таких умовах не розуміли, як починати атаку

Як наслідок, 31% усіх передач житомирян пройшов у трикутнику між центрбеками й голкіпером. І це за наявності Чоботенка – в УПЛ він є другим ЦЗ за просуваннями м'яча. В цілому ж, команда була повільною, безідейною та беззубою.

Після такої гучної поразки навіть важко сказати, що треба покращити, аби пройти Санта-Колому. По суті, Руслану Ротаню потрібно покращувати все – включно зі своїми поглядами на розбудову атак. Із позитиву можна відзначити тільки кілька вдалих спроб динамічного пресингу. Одна із них призвела до гола Гуцуляка, але цій історії бракувало системності й злагодженості.

Наявність таких форвардів, як Гайдучик і Філіппов, позитивно сприяє комбінаційній роботі в завершальній фазі атак. Микола навіть віддав хороший асист, однак його поява в основі на Санта-Колому здивувала – очікувалось, що довіру отримає його конкурент. Олександр вийшов на останні 30 хвилин першого матчу й не вразив, однак сьогодні його вихід у старті виглядав би логічно.

Дивна ситуація намалювалась на правому фланзі оборони. На зборах найкраще проявив себе Майсурадзе, але грузин навіть не потрапив до заявки. Замість нього випустили Хадроя – той зміщувався у центр при володінні, що створювало хоч якусь системність у атаках Полісся. На другий тайм вийшов Тейлор, який зазнав пошкодження.

Клуб вчасно підписав Микиту Кравченка, якого цінують за кроси. У Олександрії він був лідером, тож можна очікувати на дебют в складі Полісся. Можливо, там взагалі опиниться Михайліченко – і тоді виникне питання, хто стане лівим захисником? Крушинський?

Питань по складу Полісся так багато, тому що у Житомирі ще не визначились із основним ростером на сезон. "Вовки" мають занадто роздутий склад, хоча на окремих позиціях спостерігається певна криза. Зокрема, жоден із лівих вінгерів не перебуває в оптимальній формі, а Макуана навіть візу до Андорри не зробив. На зборах непогано виглядав Гонсалвеш – втім, у зустрічі з Санта-Коломою він розчинився.

Всі ці особливості ставлять під сумнів здатність пройти Санта-Колому. Тим паче, що суперник далеко не такий карликовий, як здається. Майже всі його футболісти були виховані в іспанських академіях (в т.ч. й топових), а у попередньому раунді кваліфікації андоррці пройшли Борац – колектив, який навесні грав у 1/8 Ліги конференцій.

Причому перший матч завершився виїзним розгромом із рахунком 4:1, а забити піренейцям у матчі-відповіді вдалося тільки в останні 20 хвилин. Тоді коли вони залишились у меншості. Нинішнє Полісся точно не сильніше за боснійців, тож сподіватись на легку перемогу "вовкам" не слід. Будемо сподіватись, що житомиряни за тиждень підготувались належним чином – інакше буде сумно.

Орієнтовні склади на матч Санта-Колома – Полісся

Санта-Колома: Руїс – Креспо, Родрігес, Сан-Ніколас, Сістеро – Родрігес, Бельярт, Архона, Ремулінс – Леон, Мурело

Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Йосефі, Назаренко – Філіппов.

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Полісся залишається фаворитом протистояння, а рахунок першого матчу не такий страшний, як у Бораца. Поразка 1:2 – це зовсім не вирок. Санта-Колома все одно є обмеженою командою, якій важко втримати високий темп і гру під тиском. Житомиряни теоретично здатні це влаштувати.

На практиці ж ми ще не знаємо, в якому стані перебувають нинішні "вовки". Перший поєдинок виявився настільки провальним, що не віриться у повторення подібного сценарію – за тиждень підопічні Руслана Ротаня мали б підготуватись і нейтралізувати вразливості. От тільки цих роздумів замало для впевненого прогнозу, тож утримаємось від нього. У Андоррі можуть зіграти з будь-яким результатом.

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