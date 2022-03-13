"Санкції санкціями, але нас же бомблять. Якби закрили небо, то це я розумію. Мені здається, що це найкраща санкція, яка має бути першочерговою. А потім вже з ними розбиратися. У нас гинуть мирні люди, а ті санкції, що вони вводять до одного місця.

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Гвардіола правий через критику країн Заходу? Я вважаю, що так. Найперше, що потрібно було зробити – це закрити небо. Потрібно це все швидше робити, аби вберегти людей", – поділився Гура у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, сьогодні вже 18-й день війни. Російські загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, однак українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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