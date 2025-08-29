Чемпіонат Німеччини, 2-й тур

Гамбург – Санкт-Паулі – 0:2

Голи: Дзвігала, 19, Хунтонджі, 59

Вилучення: Гочолейвшілі, 77 (Гамбург, друга жовта картка)

Борусії Д оголосила про третій трансфер за тиждень – дортмундці посилюють перед ЛЧ

Гамбург і Санкт-Паулі зустрілись у першому за довгі роки "міському дербі" в Бундеслізі. "Містяни" повернулись в еліту після 7 сезонів і в першому турі розійшлись миром з менхенгладбаською Борусією (0:0). Своєю чергою "пірати" теж розписали нічию з іншою Борусією, але яку! Поступаючись дортмундцям з рахунком 1:3, вони в останні 5 хвилин спромоглись оформити камбек і завершити з рахунком 3:3.

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник на 19-й хвилині і завершився голом – Дзвігала отримав передачу у штрафному і майстерно поцілив у праву дев'ятку. Варто згадати, що у складі Гамбурга вийшов захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі, який виступає за німецьку команду на правах оренди. Грузин в середині тайм заробив "гірчичник" за зайві розмови з арбітром після необов'язкового фолу. Незадовго до перерви господарі могли відігруватись, але Мухайм пробив повз праву стійку (загалом за тайм "містяни" не змогли завдати бодай одного удару у площину воріт суперника).

Старт другого тайму довелось відкладати через файєр-шоу фанатів і петарди на полі. Одразу після початку другої сорокап'ятихвилинки Гамбург зрівняв: Кьонігсдорфер отримав передачу від Гочолейшвілі за спини захисників, втік сам на сам і прошив екс-голкіпера Зоря Васіля. На жаль, через офсайд взяття воріт не зарахували.

На 53-й хвилині Мухайм зі штрафного закручував під праву стійку, але чудово зіграв кіпер Санкт-Паулі, перевівши на кутовий. А потім стався другий гол гостей! Фудзіта помітив діру в обороні суперника, розрізним пасом за спини захисників вивів Хунтонджі сам на сам, той обіграв кіпера, який вийшов на перехоплення і з гострого кута поцілив у сітку. За трохи Васіль знову врятував після удару головою Кьонігсдорфера.

В середині другого тайму Гамбург залишився у меншості – Гочолейшвілі заробив повторну жовту картку в центрі поля, яка перетворилась на червону. Санкт-Паулі тиснув, а господарям відверто щастило, що м'яч вперто не ліз в їхні ворота. Зрештою, все так і завершилось перемогою "піратів", які набравши 4 очки очолити турнірну таблицю Бундесліги. Гамбург з 1 пунктом одинадцятий.

Борусія Д втратила перемогу над Санкт-Паулі в матчі з 6 голами – Гірассі не забив пенальті, екс-кіпер Зорі став героєм