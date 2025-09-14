Німеччина, Бундесліга, 3-й тур

Санкт-Паулі – Аугсбург – 2:1

Голи: Хунтонджі, 45, Сінані, 77 – Рідер, 16

Нереалізований пенальті: Хунтонджі, 45 (Санкт-Паулі)

Борусія М – Вердер – початок матчу о 18:30

Баварія на своєму полі розгромила Гамбург і закріпилась на вершині Бундесліги – Кейн оформив дубль+пас

У першому матчі дня Санкт-Паулі на своєму полі здолав Аугсбург. Гості першими вийшли вперед ще до середини тайму – Рідер головою замкнув навісну передачу від Массенго. Незадовго до перерви м'яч влучив у руку гравцю Аугсбурга і арбітр призначив пенальті. До м'яча підійшов Хунтонджі і... не зумів переграти голкіпера, який відбив перед собою. На щастя для вболівальників "піратів", француз виправився за свій фейл і добив сферу у сітку.

Після відпочинку команди обмінялись двома небезпечними моментами, а в середині другого тайму Санкт-Паулі вийшов вперед. Сінані зі стандарту майстерно закрутив під ближню стійку. Зрештою, все завершилось перемогою "піратів", які, набравши 7 очок піднялись на четверту сходинку турнірної таблиці Бундесліги. Аугсбург з 3-ма пунктами десятий.

