Санін: Ціль незмінна – Ліга Європи

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін поділився емоціями після того, як стало зрозуміло, що команда потрапила до першої шістки УПЛ.

"Друзі, і все таки ми в першій шістці. Наш рідний клуб і місто другий сезон поспіль будуть представлені в елітному раунді чемпіонату України. Мета незмінна – Ліга Європи в Маріуполі.

Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ

P.S. Особлива подяка хлопцям з Арсеналу, молодці!", – написав Санін на своїй сторінці Facebook.

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Нагадаємо, що Маріуполь потрапив до першої шістки УПЛ після сьогоднішньої нічиєї в матчі Арсенал-Київ – Ворскла (2:2).