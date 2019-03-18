Санін: Ціль незмінна – Ліга Європи

Бельгія — 18 бер 922
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Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками
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Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобаєтьсяЄвро-2020 — 18 бер 3158
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Ворскла у матчі з трьома пенальті зіграла внічию проти Арсенала-Київ та пролетіла повз першу шістку УПЛУкраїна — 18 бер 6334
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Шахтар – Динамо: головна битва чвертьфіналу Кубка України відбудеться 7 квітняКубок України — 18 бер 474
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Шевченко прокоментував зміну громадянства Мораєса, який вже завтра може приєднатися до збірноїЗбірна України — 18 бер 6353