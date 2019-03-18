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Санін: Ціль незмінна – Ліга Європи

18 березня 23:35 89 Читать на русском
Санін: Ціль незмінна – Ліга Європи
Андрій Санін / UA-Football

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін поділився емоціями після того, як стало зрозуміло, що команда потрапила до першої шістки УПЛ.

8’ Сергій Вакуленко
90’ Сергій Вакуленко
 
В'ячеслав Шарпар 24’
В'ячеслав Шарпар 56’

"Друзі, і все таки ми в першій шістці. Наш рідний клуб і місто другий сезон поспіль будуть представлені в елітному раунді чемпіонату України. Мета незмінна – Ліга Європи в Маріуполі.

Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ

P.S. Особлива подяка хлопцям з Арсеналу, молодці!", – написав Санін на своїй сторінці Facebook.

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Нагадаємо, що Маріуполь потрапив до першої шістки УПЛ після сьогоднішньої нічиєї в матчі Арсенал-Київ – Ворскла (2:2).

Теги
Маріуполь Маріуполь Андрій Санін Арсенал-Київ - Ворскла
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