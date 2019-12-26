Санін назвав амбітні плани Маріуполя в Кубку України

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

"Альянс – цікава команда, яка досить сильно асоціюється з Маріуполем. Тренує цю команду Юрій Ярошенко, який залишив помітний слід в нашому місті і клубі. Є також хлопці, які пройшли нашу школу.

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Недооцінки суперника не буде – якщо команда з Другої ліги дісталась до чвертьфіналу, то це показник того, що вона вміє грати в хороший футбол і досягати результату в конкретному матчі. Але, впевнений, що наша команда серйозно підготуватися до цього матчу і вийде до півфіналу. Кінцева наша мета в Кубку України – це фінал", – поділився Санін в коментарі прес-службі Маріуполя.

Нагадаємо, Маріуполь зіграє з друголіговим Альянсом в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Базова дата поєдинку – 4 березня.

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