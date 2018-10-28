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Санін: Маріуполю байдуже проти кого грати – Шахтар, Динамо, Зоря

19 жовтня 14:13 160 Читать на русском
Санін: Маріуполю байдуже проти кого грати – Шахтар, Динамо, Зоря
Андрій Санін / фото: Фейсбук Андрія Саніна

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін поділився очікуваннями від матчу "приазовців" проти Зорі.

"Зоря – це дуже сильний клуб. Останній матч з Шахтарем показав, що цей клуб зараз на ходу. Але нам неважливо, хто виходить проти нас – Шахтар, Динамо чи Зоря. Ми будемо боротися. В першу чергу, ми хочемо показати хороший футбол.

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Динамо ми програли, але, якщо ви пам'ятаєте, ми показали красивий, атакувальний, комбінаційний футбол, за статистикою володіння м'ячем ми перевершили киян, а мало які клуби з України можуть похвалитися цим.

Те ж саме буде і зараз. Ми, в першу чергу, працюємо для наших вболівальників, ми хочемо показати видовище, гарний футбол і зробимо все можливе, щоб результат був позитивним", – сказав Санін в коментарі телеканалу Футбол.

Зазначимо, матч 12-го туру УПЛ Маріуполь – Зоря відбудеться у суботу, 20 жовтня. Початок зустрічі о 14 годині.

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Україна12 тур

Маріуполь - Зоря: Субота 20 жовтня 2018

Маріуполь
Матч завершено
3 : 2
Зоря
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Теги
Маріуполь Маріуполь Андрій Санін Маріуполь - Зоря
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