Санін: АЗ гратиме на нейтральному стадіоні у разі переносу матчу на іншу арену

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував обвал даху на стадіоні АЗ Алкмаар.

"В першу чергу ми зв'язалися з колегами з АЗ. Вони підтвердили, що дійсно жертв немає. Як тільки буде визначеність з цього питання – вони з нами зв'яжуться. Думаю, мова про перенесення матчу на інший стадіон.

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У будь-якому випадку це нещастя, тому це відобразиться на футболістах і персоналі в психологічному плані. Якщо матч перенесуть на інший стадіон, то вони гратимуть на нейтральному полі, як і ми", – розповів Санін в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, Маріуполь провів перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи з АЗ в Одесі на стадіоні Чорноморець (0:0). Матч-відповідь запланована на 15 серпня.

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